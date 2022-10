"Estenuanti attese al centro unico prenotazioni di via La Loggia"

Scrivo per segnalare i continui disservizi al Centro Prenotazione della Asp 6 di via La Loggia. I cittadini sono ancora oggi nel 2022 costretti a presentarsi con largo anticipo sull'orario di apertura degli sportelli e prenotarsi su liste di "fortuna" per poter avere una minima speranza di prenotare un esame o una visita. Per esperienza personale l'attesa è di almeno 2 ore se si è fortunati e non si finisce fuori tempo massimo con il rischio di non essere più ricevuti. Su 6 sportelli disponibili ne è attivo da tempo solo uno (!). Alle nostre richieste di chiarimenti ci viene risposto che c'è carenza di personale.