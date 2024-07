La città è piena di escrementi insacchettati che quando va bene vengono buttati nei cestini a putrefarsi con le nostre temperature estive. Quando mancano il canestro, restano per terra. Anche in via Marchese Ugo di fronte al Giardino Inglese. E penseranno anche di essere persone civili: il sacchetto col suo contenuto, invece, dovete portarvelo a casa e smaltirlo come si deve!