"Bollette eccessive rispetto ai consumi d'acqua, ho scritto all'Amap ma mi ignorano"

L'Amap incolpa le fatture non pagate per il suo sottofinanziamento di manutenzione e riparazioni, ma va considerato questo. Ho presentato tre reclami scritti ad Amap da gennaio 2022 lamentandomi della loro fatturazione eccessiva per il consumo di acqua rispetto alla lettura del contatore del mio consumo medio mensile di metri cubi dall'inizio del contratto nel 2019. La risposta dell'Amap? Nessuna. Ignora i miei reclami e continua a inviarmi fatture con stime casuali anche se invio sempre letture effettive del contatore. Amap continua ad addebitare tariffe più elevate per un presunto utilizzo elevato di metri cubi. Sono disposto a pagare la tariffa corretta per il mio consumo di acqua, ma fino a quando Amap non avrà la cortesia di affrontare i miei reclami, non ho pagato le bollette Amap.