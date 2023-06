Via dei Cantieri, 86 · Montepellegrino

In via dei Cantieri le erbacce continuano a crescere senza che nessuno intervenga. Siamo nel totale abbandono: lo spazzamento meccanizzato non viene più effettuato e il diserbo è assente da molto tempo, eppure la Tari arriva puntualmente...