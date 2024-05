Villaggio Santa Rosalia, in via Luigi Zacco i marciapiedi sono "sommersi" da immondizia ed erba altissima

Gallery







Ci risiamo. Le immagini dello stato in cui si trova via Luigi Zacco (Villaggio Santa Rosalia) parlano da sole: i marciapiedi sono ormai spariti, non si scorgono quasi più, sommersi da immondizia ed erba altissima. Siamo costretti a camminare sulla strada e non sappiamo più come scendere dalle nostre auto.

Il Consiglio comunale ha approvato gli aumenti sulla Tari: meglio non dire niente, meglio rimanere in silenzio e sperare che un'entità superiore, che non è di questo mondo, possa illuminare le menti dei nostri amministratori.