Via Giovanni Evangelista di Blasi invasa dalle erbace: "I pedoni non hanno dove passare, molto pericoloso"

Nonostante le segnalazioni, anche al nuovo indirizzo predisposto dal Comune per la sicurezza stradale, la via Giovanni Evengelista di Blasi, quotidianamente attraversata da decine di pedoni, tra cui ragazzi che vanno a scuola, non ha più un percorso pedonale. Entrambi i lati sono ormai invasi dalle erbacce alte e, inoltre, ormai da due settimane ci sono i detriti di un'auto che si è schiantata sui pali di contenimento di quello che una volta era il sentiero pedonale. Oggi si vedono pedoni che attraversano quasi al centro di strada, in cui le auto e i motori sfrecciano in entrambi i sensi. Ma ovviamente si aspetta accada qualcosa che ponga l'attenzione al problema.