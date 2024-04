Zona Malaspina: "Erbacce, buche sui marciapiedi e cestini stracolmi di rifiuti"

Gallery







C'è di tutto in strade come via Antonio Furitano e via Carlo Alberto Garufi. Gli spazzini non si vedono mau, la Rap, addetta al diserbo del marciapiede, preferisce fare crescere l'erba fino alla vita. Così possiamo avere un po' di verde pubblico. Per non parlare delle meravigliose buche e dei cestini stracolmi di rifiuti. Insomma, non ci manca nulla. Ringraziamo chi di competenza. Attendiamo con ansia di pagare inutilmente le tasse.