Erbacce e alberi da potare in via Emilio Greco

Ricordo che in via Emilio Greco tantissimi anni fa ogni tanto veniva qualcuno a togliere erbacce e potare arbusti. Potavano e lasciavano cumuli di spazzatura che un'altra squadra, settimane dopo, doveva raccoglierla (figurarsi se venivano contemporaneamente). Ma almeno lo si faceva! Adesso sono anni che si convive con questo squallido e indecoroso panorama da Terzo mondo. Qualche mese fa è comparsa una squadra per togliere delle erbacce, hanno riempito solo due sacchi e sono spariti all'improvviso. Il resto ce lo teniamo come patrimonio dell'Unesco. Però puntuale arriva l'avviso Tari da pagare. Vergognoso e vomitevole.