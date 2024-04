Via San Lorenzo, 291 · Resuttana-San Lorenzo

Via San Lorenzo, 291 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery









Zona San Lorenzo, tra il civico 291 e 297, come si evince dalle foto, i rifiuti ormai invadono la strada. Da svariati giorni i cumuli d'immondizia sono diventati degli ornamenti suggestivi ed originali per la città di Palermo, visto che tale degrado c'è in tutta la città.

Ovviamente, sia il sindaco sia le partecipate del Comune, sfoggiano le solite scuse per giustificare lo schifo e il degrado che cinge la città: carenza di organico, mezzi rotti e tante ma tante altre barzellette, volte a giustificare la totale, nonché pessima gestione della nostra amata Palermo.

Va precisato che i cumuli di rifiuti, si trovano esattamente di fronte ad una scuola elementare e considerando l'ammasso che ormai fuoriesce dai cassonetti fino ad invadere le carreggiate, nonché le temperature elevate di questi giorni, siamo vicini ad una vera e propria situazione di emergenza sanitaria. I miei complimenti vanno a tutta l'amministrazione comunale, formata da gente che ha a cuore Palermo e non c'è slogan migliore che dire "viva Palermo e Santa.... munnizza".