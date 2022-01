Villaggio Santa Rosalia, via Latteri invasa dagli ingombranti: "Inammissibile davanti a una scuola elementare"

Via Saverio Latteri · Montegrappa-Santa Maria di Gesù

Via Saverio Latteri · Montegrappa-Santa Maria di Gesù

Gallery







Ormai da diverso tempo via Saverio Latteri, al Villaggio Santa Rosalia, è invasa dagli ingombranti: mobili, materassi e rifiuti vari regnano sovrani. Tutto è abbandonato per strada e la Rap non si vede. Puntualizzo che siamo davanti all'ingresso di una scuola elementare e tutto ciò è inammissibile: quanto tempo i bambini devono continuare ad essere esposti ai rifiuti?