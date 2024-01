Vergogna e degrado in una Palermo “in crescita”

Gallery









Da giorni, settimane, non vengono raccolti i rifiuti in via Gaspare Palermo. Ormai non fa più notizia. A vedere però le persone, soprattutto disabili, che per continuare il loro percorso devono scendere dal marciapiede, in una strada molto trafficata, non ci sia abitua mai. Un degrado senza fine.

La mattina invece ci sono persone che non possono nemmeno aprire le finestre e devono tener chiuso, perché altrimenti si ritrovano la spazzatura dentro casa. Tutto ciò crea prima di tutto disagio e schifo a noi cittadini, ma anche ribrezzo e brutta pubblicità per i turisti che visitano la città. Tutta la zona è devastata. Il palermitano sarà anche "vastaso" ma l'amministrazione e la Rap che fanno?