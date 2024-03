Emergenza idrica a Portella di Mare

Mi chiamo Salvatore Di Miceli, mi occupo dell'amministrazione condominiale di diversi fabbricati della frazione di Portella di Mare nel Comune di Misilmeri. Volevo segnalare che da ormai quasi otto mesi i condomini che gestisco, ma più in generale il territorio di Portella, si trovano nella quasi totale assenza della fornitura idrica comunale. Gli abitanti sono costretti a rifornirsi costantemente con autobotti private, con conseguenti disagi a livello igienico sanitario ed economico, i quali costi spesso elevati non possono essere sostenuti dalle famiglie che si trovano in difficoltà. Come rappresentante di molti dei condomini interessati dal problema, ho inviato all'ufficio comunale numerose segnalazioni tramite posta certificata, senza però ricevere mai risposta.

Mi sono inoltre recato, insieme ad alcuni abitanti, direttamente presso il Comune per sollecitarne la risoluzione, ricevendo sempre spiegazioni vaghe senza alcun intervento concreto. In data 13/03/2024 è stato organizzato un incontro con i cittadini di Portella di Mare per discutere del problema invitando il Sindaco per via ufficiale, il quale però, poche ora prima, ha annunciato la sua assenza. Chiedo quindi di poter dare voce ai cittadini di Portella di Mare per rendere ancora più nota tale emergenza ed aiutartli nella risoluzione del problema.