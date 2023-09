Manca di alloggi in città e case occupate abusivamente, la proposta: "E se rivalutassimo i 'catoi' palermitani?"

Manca di alloggi a Palermo, case occupate abusivamente, e se rivalutassimo i "catoi" palermitani? Non è una semplice provocazione ma secondo me oltre a costruire nuovi alloggi, perché finiamola con la tiritera che a Palermo ci sono tante case, ci saranno pure ma sono ad affitti esorbitanti e poi chi darebbe in affitto una casa di proprietà a un disperato senza lavoro senza busta paga ? Infatti le case degne di questo nome nessuno li affitta a disperati anche quelli della Palermo radical chic intellettuale.

Tornando ai "catoi" o bassi altre città del sud importanti come Napoli e Bari hanno rivalutato il centro storico penso ai quartieri spagnoli a Napoli o la Bari vecchia tanto decantata che oggi nei bassi o "catoi" come volete chiamarli della Bari vecchia come il centro storico di Napoli ci abitanti tante famiglie, tante attività correlate come le donne baresi che fanno la pasta fresca da vendere ai turisti a Napoli le donne che vendono pizze fritte, limonate, certo sono abitazioni che danno nei vicoli a piano terra, ma sono comunque soluzioni abitative e hanno ripopolato i centri storici, addirittura a Napoli hanno fatto il "vascitour" che prende il nome da "vasci" bassi dove i turisti vivono l'emozione di abitare nei bassi.

Lancio questo messaggio all'assessore Maurizio Carta e Rosalia Pennino per valutare davvero questa soluzione: ci sono tanti bassi abbandonati nel centro storico parti interi di vicoli interi una volta ristrutturati con condizionatori possono essere tranquillamente abitati anche con soppalco. Secondo me si ripopolerebbe anche il centro storico ci sono tanti vicoli come via del Celso, via delle case nuove, vicolo santa Rosalia, via san Basilio, e tanti altri che con le abitazioni a piano terra si ripopolerebbero con affitti irrisori. Saluti e che il centro storico rinasca anche attraverso il ripopolamento dei vicoli del capo di Ballarò della Vucciria dell'Olivella.