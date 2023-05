"Non ho le garanzie da reddito dimostrabile e nessuno mi affitta casa: aiutatemi"

Riceviamo e pubblichiamo

"Entro fine luglio dovrò lasciare (causa vendita) la casa dove sto in affitto e nessuno - nessuno proprio - mi dà la possibilità di trovare un appartamento perché non ho le famose garanzie da reddito dimostrabile. Eppure in 12 anni non ho mai mancato una sola mensilità al mio padrone di casa. Purtroppo il mio unico problema è che ho un contratto a tempo determinato. Tante persone, tante famiglie, sono nella mia stessa situazione: costretti a lasciare casa per fine locazione. Nessuno parla abbastanza di questo tema, qualcuno mi aiuti a far conoscere questa triste realtà!".

Loredana Butera