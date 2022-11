Emanuela Sansone, uccisa dalla mafia a 17 anni in via Sampolo: "Intitoliamole un tratto di strada"

Emanuela Sansone fu una giovane ragazza palermitana morta in un attentato mafioso nel 1896 a Palermo. Fu, dopo Anna Nocera, la seconda donna vittima di mafia, la prima a cadere per un attentato. Come riporta un giornale dell'epoca fu uccisa nei pressi del piano Ucciardone e proprio alle spalle del carcere in via Sampolo n.20. Oggi quel tratto di strada, prolungamento della via Sampolo di cui porta ancora il nome, è solo un vicolo nascosto, urbanisticamente scollegato dalla via principale. Perché non rinominare questo vicolo col nome della ragazza ivi uccisa?

Ricordare Emanuela Sansone, vittima di mafia femminile e minorenne, sarebbe molto importante per contrastare il mito di una mafia delle origini gentile e dalla parte del popolo, che non è mai esistita, perché è fin dalle origini che la mafia non si faceva scrupolo di uccidere donne e bambini.