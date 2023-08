"Ehi, c'è qualcuno lì dentro?": la buca da 40 centimetri in una strada del centro città

Via Daniele Manin, tra via Isidoro Carini e via G. Castriota, una buca voraginosa del diametro di 40 centimetri circa, tanto profonda "da inghiottire un monopattino", ivi compresi tibia e perone del conducente (la foto non rende giustizia), staziona serafica da settimane, quasi nella paziente attesa di balzare agli occhi della cronaca, perché ci si possa in seguito rassegnare al fatale evento o per meglio indignarsi, deprecando a gran voce il notorio dissesto stradale cittadino.