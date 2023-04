VII edizione di EduCocktail, premio "Miglior Team Scuola" all'Alberghiero di Alia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery









Si è svolta giovedì 27 aprile 2023 presso il centro commerciale La Torre la "VII edizione di EduCocktail", la gara Regionale di cocktail delle scuole alberghiere siciliane. Quest'anno tema del concorso la "Generazione Z" dare voce alle nuove generazioni, valorizzando competenze e capacità dei giovani studenti che si affacciano verso una dura e delicata professione come quella del bartender. La piccola scuola dell'entroterra palermitano "L’alberghiero di Alia" ha conquistato la vetta di questa ambitissima competizione tra le scuole siciliane, aggiudicandosi il primo posto come "Miglior Team scuola". Le tre allieve Sara Vicari, nella categoria analcolico Fancy con il cocktail "Music Passion", Maria Paola Vitale (nella categoria pre-dinner con il cocktail "Elitè", e Giada Nuccio, nella categoria estro del bartender con il cocktail "Spicy Generation", con il professore Girolamo Burgio hanno reso possibile un sogno atteso da anni.

Le ragazze hanno gareggiato con altri 36 partecipanti a colpi di shaker e drink innovativi ma anche in una performance in lingua inglese e in una gara di manualità per decretare la migliore decorazione del cocktail. I punteggi sono stati assegnati da una giuria di capi barman professionisti per la tecnica, da una giuria del gusto e dallo chef intagliatore campione mondiale a Lussemburgo nel 2022, totalizzando 256 punti su 300. "E' stata un'emozione grandissima! La voglia di riscatto delle nostre giovani allieve è stata cosi grande da fare sembrare semplice delle prove veramente difficili. Il duro lavoro degli insegnanti - dice la fiduciaria della sede di Alia, la professoressa Rosa Puglisi - ha dato i propri frutti, la nostra scuola è una piccola famiglia. Gli alunni vengono seguiti individualmente cercando di valorizzare quelle che sono le qualità di ognuno di loro".

Il dirigente scolastico, Pasquale Mancuso, complimentandosi con le campionesse ha dichiarato che "è motivo di vanto, non solo per la sede associata di Alia ma per l'intero Istituto di istruzione superiore di Lercara Friddi e per tutto il territorio".