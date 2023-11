Discarica all'Albergheria, un bimbo: "Papà, sarebbe bello vivere in un altro quartiere dove le strade sono pulite"

Gallery



Palermo, si sveglia nuovamente così, con cumuli di immondizia, colorata, come se stesse attendendo l’albero di Natale. Ci troviamo all’ingresso di due scuole dell’infanzia, Braccio di Ferro e scuola Nuccio. La situazione in questi ultimi mesi è sempre la stessa, mio figlio, stamani prima di entrare a scuola mi ha detto: papà, sarebbe bello vivere in un altro quartiere, dove le strade sono pulite, non ci sono buche sui marciapiedi e cacca di cani. Queste sono le testimonianze di bambini, che entrando a scuola, portano con sé, fin dalle prime ore della giornata, immagini agghiaccianti e da terzo mondo. Eppure a breve ci sarà la scadenza della Tari. Siamo davvero tutti onesti? Le istituzioni, dove sono? Dovremmo avere delle strade pulite, cittadini e istituzioni che lavorano insieme per il bene comune e invece ci troviamo da un lato con i cittadini onesti che pagano la tari e sono obbligati a vedere e sentire questi odori, e istituzioni che da anni non riescono, bisognerebbe capirne i motivi reali, che non pongono fine a questo dramma. Perché queste immagini non le troviamo in via Lbertà?