"Via Carta, è partito il nuovo servizio di raccolta rifiuti?"

Buongiorno, da qualche tempo, probabilmente per arginare i malfunzionamenti della partecipata comunale, assistiamo all'integrazione lavorativa con una o più ditte private che si occupano di svuotare i cassonetti. L'idea, di per sé, potrebbe essere buona ma, come sempre, ci si scontra col fatto che la terzializzazione in assenza di qualunque controllo (non viene controllato il personale RAP, figuriamoci i terzi!) non porta a grandi benefici e anzi, piuttosto, a sperpero di denaro pubblico. Ovviamente non conosco i dettagli del contratto che lega il comune con questa ditta ma forse qualcuno dovrebbe spiegare, evidentemente ce n'è bisogno, che, oltre a svuotare i cassonetti, si dovrebbe anche pulire l'area di conferimento. La foto si riferisce a Via Carta ma identica situazione si riscontra in tutti i punti di conferimento del quartiere.