Degrado in piazza Strauss

Numerose segnalazioni a chi di competenza, ma la situazione a piazza Strauss sembra proprio non voler migliorare o quanto meno cambiare. Escrementi di qualsiasi natura (Umana e canina), bottiglie di vetro e lattine ovunque, scarti di cartone e infine da pochi giorni è comparso anche un materasso (vedasi foto in allegato). Famiglie intere costrette a tenere i propri figli piccoli per i capelli onde evitare di trovarseli sporchi di escrementi o nella peggiore delle ipotesi feriti a causa del vetro che invade la piazza.