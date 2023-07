Sono un ragazzo disabile in sedia a rotelle e vivo con mia mamma anche lei in sedia a rotelle. Io sono grave. Davanti a casa mia - in via Aloisio Juvara, all'altezza del civico 51, c'è una buca nel marciapiede che tra ieri e oggi si è estesa in modo grande. Rischiamo di restare segregati in casa. Potete aiutarci?