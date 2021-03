Un dosso sulla nuova pista ciclabile in via Ausonia

Da qualche settimana è in corso la realizzazione della nuova pista ciclabile che consente di raggiungere il centro città da viale Strasburgo. In via Ausonia i lavori sono già a buon punto, una parte della pista ciclabile è stata ormai completata. Purtroppo in questi ultimi giorni sono stati realizzati degli scavi stradali nel tratto compreso tra via val di Mazara e via Versilia, proprio sulla pista ciclabile.

Il cantiere oggi è stato rimosso, ma il nuovo manto stradale tende a formare un dosso che rende pericoloso il percorso. Segnalo il tutto con la speranza che si intervenga il prima possibile, dato che il dosso potrebbe risultare pericoloso per ciclisti e per gli utilizzatori dei monopattini in continuo aumento per effetto del nuovo servizio di affitto degli stessi.