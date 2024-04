Via Giovanni Zappalà, 33 · Malaspina

"In via Zappalà e zone limitrofe, già da parecchio tempo, hanno installato i lampioni dell'illuminazione pubblica a led. Purtroppo non hanno rimosso i vecchi lampioni che rimangono accessi, creando una doppia illuminazione, con costi di elettricità che paghiamo noi cittadini. Uno spreco".