I percettori del Reddito di cittadinanza in strada per aiutare indigenti e clochard

Ogni sera ci sono percettori del Reddito di cittadinanza che, assieme all'associazione Cuore che Vede di via Cirrincione, distribuiscono il cibo donato da panifici, bar e gastronomie agli indigenti e ai clochard. Un'azione di volontariato che dovrebbe far ricredere i tanti che giudicano negativamente chi prende questo sussidio.

I percettori del Rdc sono spesso presi di mira, ma si dimetica che prima queste persone per poter andare avanti erano costretti a chiedere l'aiuto di parenti o amici. Si tratta di persone sottratte allo sfruttamento, a lavori sottopagati e alla criminalità. In molti di loro è così scattato un meccanismo di solidarietà e ce li ritroviamo adesso ad aiutare i più sfortunati: chi cioè vive per strada.

All'immagine dei percettori del Rdc che aspettano il sussidio seduti sul divano, va invece contrapposta quella di chi è impegnato nel sociale, fa volontariato, pulisce strade, spiagge, ville e giardini, evita gli assembramenti davanti alle scuole. Sero che queste poche parole possano fare comprendere che il Reddito di cittadinanza è una misura che favorisce l'uguaglianza.

Monica F.