Una domenica al museo, ma alcuni sono off-limits: "Che vergona all'ex convento della Magione"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo questa lettera

Ovvero, come due signore di mezza età riescano a vanificare un’iniziativa culturale nazionale. Ma facciamo un passo indietro, vi racconto tutto dall’inizio. Palermo, prima domenica d’agosto. Splendida giornata, neanche tanto calda. L’ideale per un giro in centro, magari orientato a scoprire i tesori della città. Siamo stimolati anche dall’ingresso gratis in molti siti palermitani, i cui orari di accesso e modalità di fruizione sono ben dettagliati sia nel portale del Comune di Palermo che nelle informative dei siti web locali. Cominciamo con l’Oratorio dei Bianchi, alle spalle di Piazza Kalsa. Uno scrigno di cui non conoscevo ancora il contenuto.

È stato meraviglioso condividere la visita con i tanti turisti, palermitani e non, che si affacciano fra le stradine del quartiere. Ci divertiamo a dare indicazioni a chi ne ravvisa la necessità, orientandoci fra i murales della zona, indicando il portale di accesso al complesso dello Spasimo (chiuso per lavori), lasciandoci avvolgere dal fascino decadente di Piazza Magione. Il nostro secondo obiettivo è l’ex Convento della Magione, a ridosso della più nota omonima chiesa. Nonostante sia mezzogiorno, e quindi pienamente all’interno delle fasce orarie di apertura, il portone d’accesso è chiuso. Nessun avviso di sorta, la grande porta in legno è totalmente priva di ogni indicazione. Soltanto l’alone lasciato dai nastri adesivi lascia intuire la presenza, un tempo, di qualche sorta di informativa.

Grazie all’aiuto di alcuni residenti del quartiere, attraverso una finestra limitrofa, riusciamo a richiamare l’attenzione di due signore, che si affacciano dal portone come casalinghe disturbate la domenica mattina mentre cucinano il ragù. Alla nostra richiesta di visitare il complesso, le signore, qualificatesi come custodi, rispondono prontamente che non è possibile, perché si ricevono visite solo su prenotazione telefonica. Inutile ribadire che tale prassi non è contemplata in nessun sito, in nessun portale istituzionale. Ed inutile anche pretendere un documento scritto che attesti la veridicità di quanto affermato, od anche solo il numero di telefono a cui effettuare la prenotazione. Tanto la soprintendenza la domenica è chiusa, la prenotazione va fatta nei giorni feriali. Giungono anche altri visitatori, anch’essi visibilmente perplessi.

È davvero possibile che due signore possano arbitrariamente ostacolare l’accesso ad un sito monumentale, in una giornata dedicata proprio alla visita dei tesori cittadini? Beh, sembra proprio di sì. L’ex convento rimane off limit. Chiuso. Sprangato. Le due custodi si affannano a consigliarci altri siti della zona, pur di allontanarci. Sono irremovibili, hanno ricevuto questi ordini, non possono prendersi la responsabilità. Ovviamente il complesso è vuoto, non c’è nessun visitatore. “Ed allora voi cosa ci state a fare?” chiede d’istinto una signora. “Noi custodiamo”, risponde giustamente la custode. Probabilmente già decine di turisti hanno subito la stessa sorte nel corso della mattinata. Il danno di immagine, soprattutto per i non avvezzi alle singolarità del nostro territorio, è rilevante. Qualcuno risolve con un sorrisetto beffardo. Io invece no, non lo posso accettare.

I casi sono due: può darsi che la soprintendenza abbia effettivamente dato queste disposizioni, e per un errore di comunicazione non ne sia stata data idonea pubblicità agli uffici preposti. In questo caso, le signore custodi sarebbero vittime di un disservizio burocratico. Oppure, e rabbrividisco solo a pensarci, ci sono persone stipendiate da enti pubblici che deliberatamente evitano di adempiere alle proprie mansioni, puntando sulla tolleranza atavica che serpeggia nel nostro territorio.

Ho interessato sull’argomento l’assessore regionale ai beni culturali, dottor Francesco Paolo Scarpinato, nonché la stessa soprintendenza ai beni culturali della Regione Siciliana. Confido in un loro tempestivo riscontro chiarificatore, sperando che tutto possa riassumersi in uno spiacevole, isolato disguido. Nel frattempo, non potevo far altro che tornarmene sui miei passi, con l’amaro in bocca. Scorgendo nel frattempo le signore custodi mentre richiudevano il pesante portone in legno, vittoriose. Anche questa orda di turisti scocciatori è stata mandata via.