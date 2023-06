Con gli scooter elettrici a folle velocità nell'isola pedonale: "Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?"

Via Maqueda · Tribunali-Castellammare

Ogni fine settimana, in particolare dal venerdì alla domenica, nelle ore serali, imperversa oramai da settimane una banda di soggetti, verosimilmente minorenni, che percorre a folle velocità, a bordo di scooter elettrici la zona pedonale di via Ruggero Settimo, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele ecc...

Ho assistito più volte nelle ultime settimane a tragedie sfiorate, poiché i brontosauri in questione, sfrecciano a velocità sostenuta vicino ai numerosi passanti e bambini con il rischio di colpirli e farli rovinare per terra. Il tutto avviene nella totale indifferenza di quelle poche unità delle forze dell'ordine che stazionano nei pressi di piazza verdi e quattro canti.

Non sarebbe il caso di fermare questi ragazzini e sequestrare loro i mezzi per evitare incidenti? Da mesi i commercianti delle zone interessate dalla movida chiedono maggiori controlli nelle ore notturne, anche con pattuglie appiedate, ma dal Comune, dalla questura e dal comando dei vigili urbani e dei carabinieri, nessuna risposta. Pertanto aspettiamo che ci scappi il morto così chi era preposto ad intervenire rimpallerà successivamente le varie responsabilità ad altri, perchè tanto siamo in Italia e funziona così.