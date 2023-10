Il divieto ignorato da tutti in viale del Fante

E' da tempo che faccio caso al divieto di transito veicolare nella traversa di collegamento tra viale del Fante, all'altezza del civico 27, e viale Ercole, nota come via Case Rocca e all'assoluta mancanza di rispetto e di controllo di questo divieto. La segnaletica stradale è accompagnata da specifica scritta "eccetto autorizzati di cui alla OD 1339/18" ma, percorrendo frequentemente viale del Fante nei due sensi di marcia, noto con grande disappunto che le auto che ignorano tale divieto imboccando la via Case Rocca o sfociando dalla stessa sono spesso auto di comuni cittadini. Sono tutti autorizzati? E' così difficile rendere effettiva la limitazione della circolazione veicolare a favore della fruizione pedonale all'interno del parco della Favorita e della mobilità ciclabile in questa via che funge da collegamento integrato e sicuro dei tratti ciclabili esistenti in viale Ercole e in viale del Fante? Basterebbe una pattuglia sul posto per scoraggiare i trasgressori...