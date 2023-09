La Cala è un posteggio a cielo aperto: "Macchine ovunque. Il divieto di sosta? Uno sconosciuto"

Gallery



Ormai la poca presenza di controlli in città ha dato vita al non rispetto totale del codice della strada, in particolare ogni sera si può notare come “La Cala” di Palermo sia diventata un parcheggio a cielo aperto, nonostante i divieti di sosta. Addirittura, come da foto riportata è presente un bar mobile che espone i motociclisti al rischio di poter cadere per via del gancio traino che intralcia la carreggiata. È più probabile scorgere un autovelox che un vigile che multa le auto in divieto di sosta o in doppia fila. Cosa sta succedendo al rispetto delle regole? Come mai negli ultimi mesi a Palermo si può parcheggiare ovunque, anche addirittura davanti monumenti più visitati della città?