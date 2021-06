Questo divieto di sosta è stato istituito per evitare ingorghi causati dalla fila del drive in tamponi della Fiera del Mediterraneo. Il divieto è dalle 6 alle 20. Ad oggi i tamponi si effettuano dalle 9 alle 14. Noi residenti di via Isaac Rabin e dintorni abbiamo grandi disagi per una situazione che non esiste più, appunto la fila del drive in.