Feci di cane nel Giardino della pace: "Era un simbolo contro la guerra in Ucraina"

Giovedì sera è stato distrutto il Giardino della pace allestito in via Serradifalco, iniziato la prima domenica di quaresima e che sarebbe dovuto finire con la Domenica delle palme e la piantumazione dell'ulivo. Sulle piantine i padroni dei cani grandi gli hanno fatto fare le feci senza raccoglierle, così distruggendo un piccolo simbolo contro la guerra in Ucraina e in memoria delle vittime e dei bambini.