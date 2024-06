Via Giusti, marciapiedi e piste ciclabili distrutti

Via Giuseppe Giusti · Libertà

In via Giusti e lungo la via Sciuti i marciapiedi distrutti sopravvivono alle giunte tant'è che sulle crepe crescono e vegetano le palme. Notoriamente questo tipo di pianta è lenta a crescere e il suo stato vegetativo, riscontrabile dalla foto la dice lunga da quanto tempo i passanti devono sopportare, rischiando cadute, l'incuria del Comune nel ripristinare il marciapiedi e la pista ciclabile. Diverse le segnalazioni agli uffici competenti, dine le rassicurazioni ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nulla di fatto.