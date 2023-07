Via Emilio Greco: "Qualcuno ha distrutto il rifugio di una colonia di gatti"

Via Emilio Greco · Zisa

Una che si professa volontaria è venuta per vendetta a distruggere la nostra postazione destinata ai randagi vicino alle Catacombe dei cappuccini. Fra l'altro si tratta una colonia censita e sotto la tutela dell'ufficio per i diritti dei randagi. C'è stato l'intervento della polizia seguito dalla denuncia della responsabile con nome e cognome, visto che l'autrice dell'atto vandalico, passando con la macchina dopo che la polizia era andata via, ha confermato di essere stata lei e che adesso dovevamo ripulire. Questi episodi di persecuzione durano da circa un anno perché questa persona ha l'abitudine di aggredire verbalmente e compiere queste atti di vendetta e distruzione con la gente con cui litiga.