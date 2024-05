"Dissesto stradale o meteorite caduto in corso Tukory?"

Vorrei segnalare un'enorme buca che pregiudica la viabilità in corso Tukory oramai da mesi, che oltre al pericolo che incombe per i motociclisti é veramente un biglietto da visita per i nostri turisti che approderanno d'estate nella nostra beneamata città, visto che siamo nei pressi del palazzo dei Normanni vedranno questo vero e proprio cratere che i nostri politici attraversano con le loro auto blu noncuranti di questa vergogna. Grazie Regione Sicilia, grazie assemblea comunale, grazie a tutti.