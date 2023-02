"Baida, da domenica pomeriggio più di 50 famiglie sono senz'acqua"

Da domenica pomeriggio più di 50 famiglie in via Francesco Emanuele Cangiamila, a Baida, sono senza erogazione di acqua. L’azienda municipalizzata contattata da noi più volte prendendo ogni volta numeri di segnalazione con promesse di richiamo immediato ci ha letteralmente abbandonato a noi stessi senza assistenza e senza comunicazioni.

Dopo varie insistenze finalmente un’operatrice del numero verde solamente dopo 30 ore ci ha avvisato che forse c’era un’interruzione ed il tecnico stava intervenendo ma tutt’ora restiamo in attesa.

Onestamente nel 2023 ancora andiamo dietro a disservizi e mancata assistenza al cittadino che paga l’erogazione di un bene primario e riceve in cambio questo. Comunque in Europa avrebbero dato assistenza e supporto a questa famiglie ma restiamo sempre a Palermo dove si è convinti di essere europei per un sistema tranviaro appena abbozzato e delle bandiere dell’UE esposte in bella vista davanti agli uffici pubblici. Iniziamo dai servizi primari come l'erogazione di acqua e la raccolta rifiuti e poi parliamo di Europa. Spero che metterete in evidenza questo disservizio: noi restiamo in attesa del miraggio dell’acqua come nel deserto del Sahara.