Drive in per i tamponi a Carini: "Sono arrivata 40 minuti prima della chiusura ma non mi hanno fatto entrare"

Il servizio offerto per lo screening tamponi rapidi-antigenici a Carini doveva avere orario di servizio fino alle ore 14, come comunicato dal centro commerciale Poseidon e dall'Usca stessa. Arrivata alle 13,20 in loco trovo le transenne già chiuse e mi viene comunicato che a tale orario non effettuano più tamponi. In quei minuti stavano eseguendo l'ultimo tampone ad una autovettura. Posso capire se c'era confusione e chiudono le transenne prima, ma mi sembra eccessivo che 40 minuti prima mi viene negato il servizio, dato che l'esito risulta in 15 minuti. Inoltre così non si da la possibilità a lavoratori e studenti di usufruirne. Sono rimasta ferma lì fino alle 13:56 e ho visto andarsene tutti (dalle 13:42 alle 13:50), tranne un operatore. Il servizio aperto lunedì e mercoledì a Carini questa settimana è rimasto operativo solo oggi (lunedì 25 chiuso) e inoltre termina prima.