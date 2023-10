"Scuola Margherita Hack, palestra chiusa da anni"

La scuola: un'ambiente dove i bambini possono crescere, sviluppare le loro giovani menti e dove l'attività fisica, così fondamentale alla crescita, con coordinamento motorio tanto esaltato da educatori e insegnanti dovrebbe essere al centro, cuore pulsante di ogni istituto scolastico. Già, dovrebbe. Invece la palestra della plesso Paulsen, scuola Margherita Hack (ex Vittorio Emanuele III) che vanta numerose sezioni della scuola primaria, in un contesto residenziale tranquillo e immerso nel verde, perfetto per ogni bambino, non funziona da anni. Cosa si sta facendo esattamente per risolvere la questione? L'assessorato allo sport, insieme al comune di Palermo dovrebbero lavorare in sinergia per contribuire a risolvere quanto prima le problematiche strutturali che rendono inagibili i locali destinati all'uso da parte dei nostri piccoli, che, ricordiamo, sono il futuro della nostra già travagliata società. Bisogna scommettere tutto sui bambini per preservarli dal rischio dell'obesità e non permettere che le attività fisiche si svolgano di fianco al banco come attualmente accade.