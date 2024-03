"Dove fare una visita otorinolaringoiatrica a un bambino di un anno? Non in ospedale"

Mio figlio di un anno non può fare una visita otorinolaringoiatrica: ho regolare ricetta del pediatra, che mi indica due strutture sanitarie pubbliche dove poterla fare. In realtà da un mese provo a contattare queste due strutture, più tutte le altre strutture pediatriche presenti a Palermo. La notizia? In una città grande come Palermo nessun ospedale effettua questa visita per bambini sotto i 3 anni. A pagamento ovviamente ci sono più di mille dottori pronti a farlo. Per me è un fatto increscioso perché penso che ogni palermitano dalla nascita (e non dopo i 3 anni) alla morte abbia il diritto a essere curato. Paghiamo le tasse per sostenere il servizio sanitario. Anche altri esami particolari, come per esempio la polisonnografia, non si può fare: mi è stato risposto da più medici e più strutture ospedaliere pubbliche che con il servizio sanitario nazionale non la fanno ai bambini. Quindi, in definitiva, o si hanno soldi e si fanno privatamente oppure i figli di famiglie più povere anche in questo caso non hanno il diritto a essere curati.