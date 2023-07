"Nessuno raccoglie i rifiuti da sabato in via Perpignano"

Ci risiamo. Esattamente un mese e mezzo dopo, il tratto di via Perpignano si presenta come nella foto. Da almeno quattro giorni, da sabato 15 luglio, nessuno viene a raccogliere la spazzatura e a svuotare i cassonetti. Precisamente, gli addetti intervengono nelle postazioni con un solo cassonetto, ma non in quelli, come nella foto, con più contenitori. Intanto la spazzatura si accumula, con conseguenze sull'igiene della strada e non soltanto.

Provate a pensare come questo cumulo immondo cuocia sotto il sole, con i 40 gradi di questi giorni. Immaginate la puzza, l'aria marcia e rancida che entra nelle narici, che dà l'impressione di appiccicartisi addosso e di portarla in giro per tutto il giorno. Questa è la situazione alla mattina del 19 luglio. È (sarebbe) una situazione evitabile che, ciclicamente, diventa - evidentemente - inevitabile.

Una foto che è, di per sé, un giudizio sulla qualità di un servizio, sulla considerazione dei cittadini, sul rispetto per la loro salute, delle persone costrette a vivere in queste condizioni, nel 2023. Ho provato a contattare la Rap, ho mandato mail di segnalazione, ho chiamato tutti i numeri pubblicati sul loro sito, ma non mi ha mai risposto nessuno