Via Alfonso Borrelli · Libertà

Ancora una volta l'organico del giovedì sera non è stato ritirato dalla Rap, azienda che non riesce a garantire nessun tipo di servizio. Forse dopo le dimissioni di ieri il sindaco dovrebbe cominciare a fare piazza pulita dei dirigenti, responsabili dello schifo che c'è in città. Devo vedere chi si stanca prima, io a segnalare o loro.