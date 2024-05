Mondello, a quando la raccolta differenziata?

Annunciata nel 2023, la differenziata a Mondello non è evidentemente ancora partita. Eppure quasi tutti i cassonetti sono stati rimossi, e quei pochi rimasti nel week end non vengono regolarmente svuotati, nonostante vengano utilizzati per conferire rifiuti di ogni genere, a tutti gli orari e da chiunque transiti. La situazione con il caldo è, e diventerà sempre più, insostenibile. I residenti chiedono quindi la rimozione immediata dei cassonetti e l'avvio della differenziata che avrebbe dovuto essere già in atto dal 1 gennaio 2024.