Disservizi alla differenziata in via San Sebastiano: "Cumuli di rifiuti davanti ai palazzi per giorni"

A Palermo in via San Sebastiano sembra proprio che i residenti non abbiano pace. Cumuli di immondizia stazionano per giorni davanti ai palazzi. Le foto, scattate in due diversi giorni della settimana, dimostrano come il servizio della raccolta differenziata sia rimasto al pit stop. Speriamo presto in un intervento della municipalizzata. I residenti hanno esposto il problema anche al presidente nazionale del Movimento dei diritti, Fabrizio Sanfilippo.