"Passate domani, vi richiameremo: quanti disservizi alla IV circoscrizione di Palermo"

Scrivo per segnalare l'incresciosa situazione che giornalmente i cittadini della IV circoscrizione sono costretti a vivere. Tra disservizi, diritti negati e personaggi poco "professionali", ottenere dei semplici certificati o un appuntamento in questa circoscrizione diventa pura utopia. Il recente attacco hacker subito dal Comune di Palermo è diventato adesso la scusa più gettonata per dipendenti e dirigenti per prendere tempo e rimandare i cittadini a casa senza erogare i servizi richiesti, decongestionando così la mole di lavoro e scongiurando il pericolo di lavorare oltre l'usuale orario di lavoro (4 ore al giorno, beati loro). In realtà anche prima dell'attacco hacker in questo ufficio diventava un'impresa anche ottenere un semplice cambio di residenza (tempi medi di attesa 3 mesi) e chiunque abbia provato a contattarli telefonicamente o via email (provare per credere) viene costantemente rimbalzato tra squilli a vuoto e "ha sbagliato numero".

Adesso gli uffici sono pressoché semivuoti per mancanza di personale e non meglio precisati motivi che hanno portato anche alla chiusura per qualche giorno degli uffici. Un contesto in cui diventa impossibile anche prendere appuntamento per delle banali pubblicazioni di nozze, con i malcapitati che si vedono inesorabilemente rimbalzati giornalmente tra i "vi richiameremo noi" (telefonate mai arrivate ad un mese dalla prima richiesta di appuntamento) e i "se ne parla a fine luglio per un appuntamento", con la relativa ansia per una coppia che vede inesorabilemte avvicinarsi la data delle nozze. Tempi di attesa biblici e frustazione per quel senso di impunità e la faccia tosta con cui questi burocrati, infischiandose dei cittadini, dispongono delle loro vite e negano diritti acquisiti ed elementari. "Siamo indietro con il lavoro", rispondono, "i tempi sono questi, cosa vuole che le dica?" asseriscono... Sarà, ma normalmente se si genera un disservizio o si è in ritardo con il lavoro, nella mia azienda, si fa anche lo strardinario pur di risolverlo. Loro invece? Provate ad andare negli uffici (già deserti al mattino) dalle 13 in poi... Questa è Palermo, dove con amara rassegnazione, giornalmente ci tolgono oltre che i diritti, anche le speranze...