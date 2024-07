Quei lampioni accesi anche in pieno giorno nella zona della Stazione centrale

Da settimane, in via Silvio Boccone, accanto alla Stazione centrale, i lampioni restano accesi fino a tarda mattinata e dunque anche in pieno giorno, con un evidente ed inutile spreco di energia. La stessa cosa accade anche nel tratto finale di via Oreto (verso la chiesa di Sant'Antonino) e nel tratto di strada che si trova davanti all'autostazione. Ci sarà senz'altro un problema all'impianto e sarebbe auspicabile un intervento dell'Amg.