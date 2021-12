Non so cosa dire all'Amap per aver lasciato senza approvvigionamento idrico mia madre, una donna di 93 anni che vive a Falsomiele e fortunatamente riesce a provvedere a se stessa. Tutto ciò giusto durante i giorni di festa. Mia mamma ha addirittura un credito con l'azienda in questione per le bollette. Non arriva acqua diretta, da giorni, proprio a Natale. Da quarto mondo.