Valzer dei cassonetti in via Solarino: "Questo spostamento mette in pericolo i pedoni"

A causa del numero insufficiente di cassonetti per sopperire ai rifiuti di almeno 50 famiglie, hanno pensato bene di spostare i cassonetti a ridosso della carreggiata in maniera tale da lasciare spazio per la sovraraccolta di rifiuti sulla strada, dietro ai cassonetti. Siamo in via Solarino. Questo spostamento mette in pericolo i pedoni (perché attraversando non vedono i mezzi in transito ed è presente anche una scuola di fronte) e gli automobilisti perché uscendo dalle strade adiacenti e dai parcheggi non hanno nessuna visuale dei mezzi che sopraggiungono a rischio di incidenti. Dovrebbero sostituire i cassonetti presenti perché a causa dell'esiguo numero, (dei disagi dovuti alla non raccolta per intere settimane del periodo estivo con miasmi e puzza non tollerabile e con conseguenti roghi ai cassonetti da parte di gente poco civile ma giustamente esasperata dalla situazione) i residenti gettano i loro rifiuti nei cassonetti della plastica, della carta e del cartone e del vetro, che sono praticamente distrutti.

Dovrebbero inoltre provvedere ad aggiungerne almeno altri due o tre per sopperire alla mole di spazzatura prodotta da tutte queste famiglie (e non solo perché regolarmente auto in transito scaricano rifiuti al passaggio). Palermo è bella, alcuni palermitani (a causa dell'esasperazione, dei disservizi e dell'adagiarsi e adattarsi al degrado che versa ormai dappertutto in questa città) un po' meno ma della nuova amministrazione ne vogliamo parlare?

Sindaco Roberto Lagalla apriamo un po' gli occhi e provvediamo a tutti i disagi della città (strade dissestate pericolose per l'incolumità dei cittadini, marciapiedi non praticabili, tombini aperti sui marciapiedi a rischio caduta o peggio ancora a rischio di finirci dentro con una gamba, come capitato personalmente, allagamenti non appena cadono due gocce in più di pioggia, traffico fuori controllo e disagi alla circolazione, vie e piazze ridotte a discariche a cielo aperto, circolazione selvaggia e infrazioni gravissime all'ordine del giorno che mettono a repentaglio l'incolumità e la vita stessa di automobilisti, adulti e bambini e la lista è lunghissima), invece di provvedere al rifacimento di un marciapiede di una singola via, Palermo con tutti i suoi problemi è al collasso ormai.