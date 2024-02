Raccolta differenziata, disservizi in via Borrelli: "I rifiuti di 3 giorni davanti al portone"

Invio l'ennesima foto per denunciare i continui disservizi della Rap. In via Alfonso Borrelli non raccolgono i rifiuti da mercoledì 21, quindi si sono accumulati: plastica conferita mercoledì sera, rifiuti organici conferiti giovedì sera, carta e cartone conferiti venerdì sera. La foto è stata fatta oggi sabato 24 febbraio alle 10. Come si può vedere i mancati ritiri della Rap hanno reso vani gli sforzi per differenziare i rifiuti essendo gli stessi tutti insieme davanti al portone d'ingresso. Ma perché tutto ciò? Colpa degli operatori o dei loro dirigenti che evidentemente non sanno dirigere?