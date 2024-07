Disservizi alla biblioteca comunale di Villa Trabia

Da frequentatore della biblioteca di Villa Trabia, purtroppo, noto come vi siano spesso dei disservizi anche in ambito essenziale: ad esempio relativamente alla fornitura della carta igienica e degli asciugamani di carta nei bagni. Ieri, 1 luglio, la carta igienica mancava nei bagni di entrambi i sessi ed ovviamente anche gli asciugamani di carta. Purtroppo non è la prima volta e, dato l'andazzo, non mi aspetto sia l'ultima.

Il personale stesso mi ha invitato a compilare il form presente nella biblioteca stessa per suggerimenti/lamentele, ma avendolo fatto più volte nel corso negli anni ho notato come questi vengano puntualmente ignorati. Tra i vari suggerimenti, ci sarebbe anche quello dell'installazione di distributori di caffé e cibo nei luoghi comuni anche per finanziare l'acquisto delle mancanze sopracitate. Mi è stato detto che il Comune non ha più gli accordi con i fornitori e pertanto non vi sono macchinette presenti.

Perché questo altro servizio, solitamente scontato per le biblioteche presenti in altri Comuni (anche nel resto della Sicilia), o dell'Università di Palermo stessa, non deve valere anche per la biblioteca comunale di Villa Trabia?