"Sono un lavoratore e mi sposto con i mezzi pubblici, ma dopo le 20 posso... attaccarmi al tram"

Buonasera, sono un lavoratore residente in via Emiro Giafar. La sera esco dal lavoro alle 20.30 e dovendo prima pendere il 101 e poi il tram alla stazione centrale, arrivo in corso dei Mille intorno alle 21. Purtroppo da corso dei Mille per recarmi in via Giafar dovrei prendere la linea 212: peccato che l'ultima corsa sia alle 20.15, salvo che per motivi occasionali non salti. Mi chiedo se è normale che una linea che serve un'intera borgata come Croce Verde dopo le 20.15 lasci un intero quartiere senza autobus.