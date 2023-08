Comune, delegazione di viale Regione allo sbando: "Troppa disorganizzazione, impossibile rinnovare la carta d'identità"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causa della mancanza di personale, di impiegati che timbrano alle 12 e di una disorganizzazione totale, ieri una cinquantina di persone non sono riuscite a rinnovare la carta d'identità presso la delegazione comunale di viale Regione Siciliana. E dire che tutti avevano prenotato online sul sito del Comune, con orari prestabiliti, e a partire dalle 8 del mattino si sono messi in coda. Un'attesa vana, perché c'era un solo operatore allo sportello.

E' stato così necessario l'intervento della polizia municipale, che ha permesso di effettuare il rinnovo del documento di identità a sole cinque delle persone presenti (in possesso di biglietti per un viaggio); mentre la restante parte dei cittadini è stata obbligata a lasciare la sede poiché gli operatori del Comune non sono riusciti a espletare tutte prenotazioni della giornata per motivi di orario.

Da notare che sono stati gli stessi operatori del Comune a consigliarci di mandare segnalazioni al sindaco Lagalla per far presente la situazione, cioè l'inefficienza e la disorganizzazione di una delegazione comunale - quella ospitata nei locali della quarta circoscrizione - letteralmente allo sbando. Un luogo in cui la velocità, l'organizzazione, la presenza degli impiegati, l'etica del lavoro, il rispetto dei il diritti dei cittadini dovrebbe essere la priorità e invece... siamo in presenza di un servizio che definire inefficiente è riduttivo.

Il Comune di Palermo ha bisogno di un imminente cambio di passo. Il sindaco e l'assessore competente prendano seri provvedimenti: i cittadini possono avere il diritto di possedere almeno un documento d'identità personale?