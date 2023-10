Via Fileti, le lunghe attese e la disorganizzazione della delegazione comunale

Ore 9.15, delegazione comunale di via Fileti. Sono a turno dalle 8.30 per il rinnovo di un pass per la zona blu. L'ufficio è pieno di gente: alcuni sono cittadini in paziente attesa, gli impiegati comunali senza una precisa mansione, che passeggiano, telefonano, chiacchierano. Due soli sportelli funzionanti e un usciere, che smaltisce l'affluenza di utenti. In realtà, c'è anche un altro sportello, ma l'impiegata è arrivata solo alle 8.45 e non ha ricevuto nessuno. Ha solo acceso il pc. Dopo qualche minuto ha inforcato gli occhiali da sole ed è uscita sul terrazzino a fumare. Poi si è allontanata con la scusa di spostare la macchina, ma vedo che passeggia tranquillamente. Io ho l'appuntamento dal dentista, speravo di farcela in un'ora, ma rinuncio. Sarà per la prossima volta.